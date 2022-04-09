 مسؤولو جهاز مدينة بدر يتفقدون سير العمل بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط - بوابة الشروق
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مسؤولو جهاز مدينة بدر يتفقدون سير العمل بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط

محمد علاء
نشر في: السبت 9 أبريل 2022 - 12:14 م | آخر تحديث: السبت 9 أبريل 2022 - 12:14 م

أجرى المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، جولة تفقدية بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط بالمدينة، يرافقه مسؤولو الجهاز والمشروع؛ لمتابعة سير الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع والتي تشمل أعمال تنسيق الموقع للعمارات، وذلك في إطار الاهتمام بالمسطحات الخضراء، والصيانة الدورية بالمشروع للمزروعات وأعمال الكهرباء وأعمال الطرق.

وأكد المهندس عمار مندور أن الجولة تأتي في إطار ضرورة متابعة أعمال التنمية بالمدينة والعمل على زيادة عوامل الجذب والسعي للارتقاء بمستوى المدينة، وإضافة المظهر الحضاري والجمالي للمشروع والمدينة بشكل عام.

وقال المهندس عادل فضل، نائب رئيس جهاز مدينة بدر، إنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال طبقة الأسفلت السطحية لطرق المشروع بالكامل، كما تم تخطيط الشوارع والجراجات وعمل مطبَّات صناعية داخل المشروع، لافتا إلى أن إجمالي أطوال الطرق بالمشروع حوالي 2500 متر.

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