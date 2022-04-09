العراق يسجل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم السبت، تسجيل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى مليونين و321 ألفا و781 إصابة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أنه لم يتم رصد أي حالات وفاة جديدة خلال الساعات ال 24 الماضية، لتستقر حالات الوفاة عند 25 ألفا و183.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 407 حالات شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى مليونين و 288 ألفا و12.

وأوضحت الوزارة أن المستشفيات العراقية أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية ثلاثة آلاف و 868 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

ونوهت الوزارة بأن العدد الكلي للأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى عشرة ملايين و408 آلاف و778 شخصا.