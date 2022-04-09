تواصل المليشيات الحوثية في اليمن، لليوم الثاني على التوالي، شن هجوم واسع عبر عدة محاور على مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية جنوبي محافظة مأرب الغنية بالنفط.

وقصفت المليشيات مديرية الوادي بمأرب التي تضم أكبر مخيمات النزوح، صباح اليوم السبت، بصاروخ بالستي في هجوم هو الثاني منذ إعلان الهدنة يوم الجمعة قبل الماضي، بعد صاروخ أطلقته على مديرية رغوان قبل يومين.

وأفادت مصادر محلية مطلعة، بأن الصاروخ الحوثي وقع في مكان فارغ متسببًا في أضرار مادية.

وتصدت مدفعية الجيش الوطني في ساعات الفجر الأولى اليوم السبت، لهجوم مدرع في جبهة لعيرف، وأحرقت عددًا من الأطقم والآليات العسكرية منها عربة بي أم بي.

ونقلت قناة «العربية» عن مصادر عسكرية - لم تسمها - القول إنّ المليشيات الحوثية دفعوا بأنساق بشرية متتالية من معسكر أم ريش وقرون البور باتجاه المناطق الصحراوية المفتوحة.

ميدانيًّا أيضًا، حاولت مجاميع حوثية أخرى التسلل من سائلة النقعة لاستعادة الكثبان الرملية التي حررها الجيش قبل أيام من إعلان الهدنة، لكنها فشلت في تحقيق أي مكاسب، وخسرت عشرات المقاتلين.

وعززت المليشيات الحوثية مواقعها في جميع جبهات مأرب بآليات عسكرية، واستحدثت عددًا من المواقع التي دفعت إليها بمجاميع عسكرية خلال فترة الهدنة؛ استعدادًا لشن هجمات أوسع على مواقع الجيش الوطني شمال وغرب وجنوب مأرب.