 وفاة 13 مهاجرا على الأقل إثر غرق قاربين قبالة ساحل تونس - بوابة الشروق
السبت 9 أبريل 2022 9:16 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو الأفضل لمستقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر؟

النتـائـج تصويت

وفاة 13 مهاجرا على الأقل إثر غرق قاربين قبالة ساحل تونس

وكالات:
نشر في: السبت 9 أبريل 2022 - 9:03 م | آخر تحديث: السبت 9 أبريل 2022 - 9:03 م

قال المسؤول القضائي مراد تركي لرويترز إن 13 مهاجرا أفريقيا على الأقل لقوا حتفهم إثر غرق قاربيهم قبالة ساحل تونس يوم السبت.

وأضاف المسؤول أن عشرة مهاجرين آخرين فقدوا قبالة ساحل صفاقس، حسبما ذكرت رويترز.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك