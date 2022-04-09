وفاة 13 مهاجرا على الأقل إثر غرق قاربين قبالة ساحل تونس

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قال المسؤول القضائي مراد تركي لرويترز إن 13 مهاجرا أفريقيا على الأقل لقوا حتفهم إثر غرق قاربيهم قبالة ساحل تونس يوم السبت.

وأضاف المسؤول أن عشرة مهاجرين آخرين فقدوا قبالة ساحل صفاقس، حسبما ذكرت رويترز.