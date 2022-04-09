مسؤول لبناني: نأمل في عودة سفرائنا إلى دول الخليج قريبا

رحب القائم بأعمال السفارة اللبنانية فى الكويت بالوكالة باسل عويدات، اليوم، بعودة سفراء الخليج إلى لبنان، معتبرا أنها خطوة أساسية إيجابية ومفرحة لعودة العلاقات إلى طبيعتها وإعادة بناء الثقة بين لبنان ودول الخليج.

وقال عويدات فى تصريح لصحيفة «القبس» الكويتية نشرته على موقعها الإلكترونى: إن «تزامن عودة السفراء الخليجيين مع شهر رمضان الفضيل شىء مفرح لنا جميعا، وهو ما ألقى بظلاله على عودة الأمور إلى مجاريها الطبيعية».

وأشاد بـ «المبادرة الكويتية لإعادة بناء الثقة بين لبنان ودول الخليج»، معتبرا أنه ليس غريبا على الكويت التى لها تاريخ حافل فى دعم لبنان ولعب دور «الوسيط» فى معالجة الأزمات.

وشدد الدبلوماسى اللبنانى على أن لبنان عربى الهوية والانتماء، وهذا لا يمكن أن يتغير حتى الأزل وهو مكرس فى مقدمة الدستور اللبنانى.

وحول عودة السفير اللبنانى إلى الكويت، قال عويدات إن «عودة سفراء لبنان إلى الخليج يتم بالتنسيق مع الجهات المعنية المتمثلة بوزارات الخارجية فى تلك الدول»، متمنيا أن «تكون عودة سفراء لبنان فى أقرب وقت بمباركة وترحيب الأشقاء فى الخليج».