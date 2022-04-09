نائب الرئيس اليمني المقال يرحب بقرارات نقل السلطة وتشكيل مجلس رئاسي

رحب الفريق علي محسن الأحمر، نائب الرئيس اليمني المقال، مساء اليوم الخميس، بقرارات نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي والهيئات والفرق المصاحبة له، لاستكمال المرحلة الانتقالية.

وأعرب الأحمر عن أمنياته بالتوفيق لرئيس المجلس ونوابه ورئيس الحكومة وأعضاءها وقيادة ورجالات المرحلة في إكمال مسيرة النضال الوطني وإنجاز المعركة الوطنية حتى استعادة الدولة وإنقاذ وطننا من حرب وطموحات المشروع الإيراني التخريبي، والوصول إلى بناء يمنٍ اتحادي يتشارك فيه كل أبناء الشعب اليمني.

وقال في بيان له: "ثقوا أيها الأحرار أن بلدنا قوي وقادر على تحقيق خيره ونفعه، وأن المستقبل مرهون بثبات وصدق وتوحّد وإخلاص أبنائه".

وحث كل أبناء الشعب اليمني بكافة أطيافه ومكوناته المجتمعية والسياسية، على جمع الكلمة وتوحيد الصفوف بما من شأنه تحقيق الوئام والسلام وبناء اليمن الذي يتسع لكل أبنائه.

وعبر عن شكره وعرفانه لمن وصفه بـ"رفيق الدرب والنضال، المناضل عبد ربه منصور هادي، لجهوده في خدمة الوطن والمواطن وحرصه على أمن اليمن واستقراره ومصلحته العليا".

وكان علي محسن الأحمر، أبرز القادة العسكريين منذ حقبة النظام السابق للرئيس الراحل، علي عبدالله صالح، الممتد على مدى أربعة عقود، قبل أن ينضم إلى ثورة 11 فبراير التي تصدرها حزب التجمع اليمني للإصلاح، ليصبح حليفاً لها.

وساهم الفريق علي محسن الأحمر بعد تعيينه نائباً للرئيس عبدربه منصور هادي، عام 2016، في تحريك جبهات القتال ضد الحوثيين وقوات صالح بعد انقلابهم على الشرعية، وكان له دور في إخراج تنظيم القاعدة من محافظة حضرموت (شرق البلاد).

يذكر أن هادي، أصدر فجر يوم الخميس، قرارا يقضى بإعفاء نائبه الأحمر من منصبه، وتشكيل مجلس قيادة رئاسي، ونقل كافة صلاحياته إليه"لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية".