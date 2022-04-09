فنلندا تتحرك نحو عضوية الناتو مع تخفيف حزب رئيسي لموقفه بشأن العضوية

أشار حزب شريك في الائتلاف بالحكومة الفنلندية، كان تقليديا ضد فكرة عضوية البلاد بحلف شمال الأطلسي (ناتو)، إلى انفتاحه على العضوية اليوم السبت مما قد يمهد الطريق أمام هلسنكي لتصبح عضوا في التكتل الدفاعي في المستقبل القريب.



ويمنح هذا الموقف قيادة "حزب الوسط" الإذن بالسعي لنيل عضوية حلف شمال الأطلسي، وفقا لما ذكرته محطة "إيل" الإذاعية.



ولطالما قاومت فنلندا خيار عضوية حلف شمال الأطلسي، لكن الغزو الروسي الأخير لأوكرانيا غيّر الآراء في بلد يشترك في حدود طويلة مع روسيا. وتظهر الدراسات الاستقصائية الأخيرة أن غالبية الفنلنديين يؤيدون العضوية الآن.



ولم تعرب رئيسة الوزراء سانا مارين عن رأيها، لكنها أوضحت أن قرارا يجب أن يصدر قريبا. وقالت في تصريحات لمحطة "إيل" اليوم إنه نظرا لأن الوضع الأمني قد يزداد سوءا، يجب اتخاذ قرار هذا الربيع، وهو ما يعني أن ذلك قد يتم بحلول منتصف حزيران/يونيو.



ومن المتوقع صدور تقرير أمني في الأسبوع المقبل.