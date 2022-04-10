ميسي يكتب تاريخيا جديدا في الدوري الفرنسي

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واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صانع ألعاب باريس سان جيرمان، صناعة التاريخ في الدوري الفرنسي.

واستطاع ميسي أن يصنع ثلاثة أهداف أمام كليرمونت في الدوري الفرنسي اليوم السبت، في اللقاء الذي انتهى بفوز باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتمكن ليونيل ميسي من صناعة 3 أهداف أمام كليرمونت، حيث صنع الهدف الأول والثاني والخامس.

وأشارت شبكة "أوبتا" العالمية، إلى أن ميسي بات أول لاعب يصنع ثلاثة أهداف في مباراتين مختلفتين خلال موسم واحد منذ أن قامت الشبكة بتجميع الإحصائيات في موسم 2006 - 2 2007.

وانضم ميسي في مطلع الصيف الماضي إلى سان جيرمان بعدما انتهى عقده برشلونة الإسباني.