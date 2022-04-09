ناجلسمان يعتذر لمدرب فرايبورج

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تقدم جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، بالاعتذار لكريستيان سترايش مدرب فرايبورج، بسبب التصريحات التي أدلى بها بشأن استئناف فرايبورج الخاص بمباراة الفريقين مطلع الاسبوع الماضي.

وكانت المباراة التي انتهت بفوز بايرن ميونخ على فرايبورج 4 / 1 يوم السبت الماضي، قد شهدت تواجد 12 لاعبا من بايرن ميونخ على أرض الملعب لثوان قليلة، وذلك بسبب خطأ ارتكب خلال إجراء تبديلين في صفوف بايرن.

وتقدم فرايبورج بشكوى إلى الاتحاد الألماني للعبة، لكنه أكد أن ذلك يأتي لأسباب تتعلق بالإجراءات والقواعد.

ووجه ناجلسمان انتقادات حادة لموقف فرايبورج، وقد قرر الاتحاد الألماني عدم فرض أي عقوبات ضد بايرن.

وقال ناجلسمان في تصريحات لشبكة "سكاي" اليوم السبت :"أنا شخص يعبر عن رأيه. لكنني أيضا شخص يعترف عندما يرتكب خطأ... أعتذر لفرايبورج، وأعتذر لكريستيان".