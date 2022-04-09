 الأهلي يفوز على بتروجيت في أولى مباريات نصف نهائي كأس مصر لرجال الطائرة - بوابة الشروق
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الأهلي يفوز على بتروجيت في أولى مباريات نصف نهائي كأس مصر لرجال الطائرة

علي البحيري
نشر في: السبت 9 أبريل 2022 - 11:00 م | آخر تحديث: السبت 9 أبريل 2022 - 11:00 م

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة ميدو مصيلحي على نظيره فريق بتروجيت بنتيجة 3-0، وذلك في أولى مباريات نصف نهائي كأس مصر لرجال الطائرة والمقامة بصالة نادي العاصمة الإدارية.

وتفوق الأهلي طوال أحداث المباراة ليسجل الفوز الأول له في سلسلة مباريات قبل النهائي ويضع قدما في نهائي كأس مصر لرجال الطائرة.

وتقام مباريات نصف النهائي بنظام الأفضل من 3.

وكان النادي الأهلي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على سبورتنج بينما تأهل بتروجيت بعد الفوز على فريق الزهور.

الجدير بالذكر أن الزمالك هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على غريمه التقليدي الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.


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