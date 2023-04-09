مطار شانجي السنغافوري يحتل المركز التاسع بين أكثر مطارات العالم ازدحاما في 2022

عاد مطار شانجي السنغافوري إلى صفوف أكثر 10 مطارات ازدحاما في العالم، من حيث حركة الركاب الدولية في عام 2022، وسط نمو قوي في الطلب على السفر الجوي.

واحتل المطار المركز التاسع بين أكثر المطارات ازدحاما في العالم ، حيث مر به ما مجموعه 31.9 مليون مسافر، وفقا لما نقلته صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية اليوم الأحد، عن تصنيف مجلس المطارات الدولي الذى صدر مؤخرا.

واحتل مطار دبي الدولي المرتبة الأولى بعدد 66 مليون مسافر دولي، يليه مطار لندن هيثرو بـ 58.2 مليون مسافر، ومطار أمستردام شيفول بـ 52.5 مليون مسافر.

وقبل جائحة كوفيد 19، كان مطار شانجي سابع أكثر المطارات ازدحاما في العالم من حيث حركة الركاب الدولية وتمكن من تسجيل 68.3 مليون حركة ركاب في عام 2019.

وانخفض المطار إلى المركز 95 في عام 2021 حيث تم إغلاق الحدود وانخفض الطلب على السفر الجوي أثناء الجائحة.