قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن سبب خروج الفريق الأبيض من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، هو القرار الذي صدر بحبسه لمدة شهر.

وأضاف منصور في تصريحات تليفزيونية: «بعض صفحات الزمالك بتطالب بعزل مرتضى منصور، أنت فرحان أن محمود الخطيب "رئيس الأهلي" بيعزل رئيس ناديك للمرة الثاني، بعد ما عزلني في 2020».

وتابع: «الخطيب اختار اللجنة المعينة التي أدارت النادي عقب عزلي في 2020، ولما طلب 50 ألف مشجع في ماتش الهلال حضر 80 ألف!».

وتابع رئيس الزمالك: «الزمالك كان هيكسب الأهلي 3 أو 4 في نهائي إفريقيا 2020، بس هم منعوني من دخول الملعب وقتها، وكسروا تقنية الفار، وغيروا طاقم الحكام، وقالوا أن الزمالك لديه 4 لاعبين مصابين بكورونا وهذا غير صحيح».

وواصل: «قاضية ايه اللى بتتكلموا عليها، أنتم أديتوا قاضية للرياضة المصرية كلها، ونفس القصة اتكررت لما كان الفريق هيصعد السنة دي من دور المجموعات في إفريقيا، طلع قرار بحبسي عشان الفريق يخسر الـ 6 نقاط ويودع البطولة».

وأردف: «الخطيب بيحرك وبيعمل كل حاجة على مزاجه في الرياضة المصرية، ومكنش ينفع الزمالك ياخد إفريقيا في 2020، عشان كان مرتضى هياخد كل البطولات مع الفريق».

وأتم: «الأب ده أهم ضلع في البيت، عشان كدا لما حبستوا أب نادي الزمالك، الفريق خسر ونتائجه تراجعت في الفترة الأخيرة».