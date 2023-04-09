الأنبا يواقيم يترأس قداس أحد الشعانين في كنيسة الشهيد مارجرجس بالأقصر

ترأس الأنبا يواقيم أسقف عام إيبارشية إسنا وأرمنت للأقباط الأرثوذكس بالأقصر، اليوم الأحد، صلاة قداس أحد الشعانين، بكنيسة الشهيد مارجرجس بأرمنت الوابورات غرب محافظة الأقصر، وذلك بحضور الآباء الكهنة، وخورس الشمامسة، والمئات من الأقباط وأبناء الكنيسة للاحتفال بالعيد.

وشارك في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة القمص دوماديوس عبد السيد، والقس هدرا لطفي، والقس أنطونيوس صدقي، وخورس الشمامسة، وعدد غفير من الشعب القبطي، حيث بدأت الصلوات منذ الصباح وسط إقبال كبير من الأقباط الذين حرصوا على حضور الصلوات منذ بدايتها، فيما توافد عدد كبير منهم على الكنيسة تباعا.

وبدأ الأقباط، بعد انتهاء قداس أحد الشعانين بصلوات الجناز العام، والذي يتم إجراؤه مرة واحدة في العام بعد الانتهاء من صلوات قداس أحد الشعانين، ويعقبه أسبوع الآلام.

ويعد أحد الشعانين أهم الأسابيع المقدسة لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويستمر حتى الجمعة العظيمة، حيث يعتمدون فيه زيادة عدد ساعات الصوم الانقطاعي من الثانية عشر مساء، وحتى الرابعة والخامسة عصر اليوم الثاني.

ويمتنع الأقباط خلال أسبوع الآلام عن مشاعر الفرح، والانخراط في التأمل والزهد والتقشف والصيام، والإحساس بآلام المسيح.

كما يمتنعون خلال أسبوع الآلام، الذي يعد أقدس أيام السنة، عن الأطعمة ذات المذاق الحلو والعصائر، والاكتفاء بوجبة واحدة تكون غالبا من الماء والملح.