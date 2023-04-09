 وفاة فنان سوري وزوجته وابنه وشخصين تركيين إثر حادث سير جنوب تركيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وفاة فنان سوري وزوجته وابنه وشخصين تركيين إثر حادث سير جنوب تركيا


نشر في: الأحد 9 أبريل 2023 - 11:11 ص | آخر تحديث: الأحد 9 أبريل 2023 - 11:11 ص

توفي الفنان السوري معد الحسان وزوجته وطفله، أمس السبت؛ إثر حادث سير في تركيا وقع عل طريق كلس جنوب البلاد.

واصطدمت سيارة الفنان السوري بسيارة تقل مواطنين أتراك، الأمر الذي تسبب في وفاة إثنين منهم أيضا، إلى جانب الفنان السوري وزوجته وابنه.

ويبلغ الفنان الراحل من العمر 36 عاما، فيما تبلغ زوجته 32 عاما، ويبلغ طفله عبد الرحمن عامان.

والفنان الشاب الراحل ينحدر من مدينة الرقة ويتمتع بحضور فني واسع في مناطق الشمال السوري.

ونعى سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المطرب معد الحسان، الذي توفي مع زوجته وطفله عبدالرحمن، في حادث السير.


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