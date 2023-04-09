مقتل متسلل باكستاني واعتقال اثنين إثر إحباط محاولة تهريب مخدرات عبر جامو

قتل عناصر الجيش الهندي متسللا باكستانيا واعتقلوا اثنين آخرين، خلال إحباط محاولة تهريب 17 كيلو جرامًا من المخدرات عبر خط السيطرة في منطقة بونش في جامو وكشمير اليوم الأحد، حسبما قال متحدث باسم وزارة الدفاع الهندية.

وقال مسئولون إن القوات في قطاع "شاهبور" اعترضوا المتسللين، وهم من سكان "مايدان موهالا" في قرية "شانجال" في جامو وكشمير التي تخضع للسيطرة الباكستانية.

ونقلت وكالة أنباء "برس تراست أوف إنديا" الهندية عن اللفتنانت كولونيل ديفيندير أناناند ومقره جامو قوله، إن القوات لاحظت حركة مثيرة للارتياب من مجموعة من ثلاثة أشخاص بالقرب خط السيطرة وقامت بالتعامل معهم.