واشنطن بوست: القوات الأوكرانية تواجهة نقصا حادا في الذخيرة وتنتظر الحلفاء الغربيين

ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، أن القوات الأوكرانية تواجه نقصا حادا في الذخيرة، وتنتظر أن يقوم حلفاؤها الغربيون بانتاج أو شراء المزيد لصالحها.

وأكدت الصحيفة الأمريكية - عبر موقعها الإلكتروني، مساء السبت، أنه تم تخزين قذائف المدفعية في منطقة دونيتسك الأوكرانية في مخبأ طيني ضحل، ومغطى بغطاء بلاستيكي أسود للحفاظ على سلامتهما ولكن ما تبقى منها هو 14 قذيفة فقط - وهو دليل على نقص حاد في الذخيرة دفع الأوكرانيين إلى البحث عن طرق للحفاظ على الإمدادات حتى يتمكن حلفاؤهم الغربيون من إنتاج أو شراء المزيد.

وأشارت إلى أن فصيلة المدفعية في شرقي أوكرانيا كانت تُطلق أكثر من 20 أو 30 قذيفة يوميا بمدافع /هاوتزر/ التي تعود للحقبة السوفيتية الآن، فإنهم عادة ما يطلقون قذيفة واحدة او اثنين، أو لا يطلقون النار على الإطلاق.

ولفتت إلى أن الذخيرة التي قصفت أجزاء من أوكرانيا يوميا على مدار أكثر من عام أصبحت أحد الموارد الثمينة في حرب المدفعية مع روسيا - وأي جانب يحافظ على القذائف ويعيد تسليح نفسه بشكل أسرع يمكن أن يغير تقدمه في ساحة المعركة.

وأشارت إلى أنه حتى في ظل النقص، تطلق أوكرانيا حوالي 7700 قذيفة في اليوم، أو ما يقرب من قذيفة واحدة كل ست ثوان، وفقا لمسؤول عسكري أوكراني تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالتحدث علنا.

ولفتت إلى أن روسيا، التي قد تكون ذخيرتها أيضا على وشك النفاد، تطلق المزيد - وفقا لبعض التقديرات، فإنها تطلق ثلاثة أضعاف ما تطلقه أوكرانيا.



