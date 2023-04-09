أعلن جهاز الاستثمار العُماني عرض 36 فرصة استثمارية في صالة "استثمر في عُمان"، تتوزع على عدد من القطاعات، وتتجاوز قيمتها الإجمالية مليارًا و500 مليون ريال عُماني.

ونقلت وكالة الأنباء العُمانية عن هشام بن أحمد الشيدي مدير عام التنويع الاقتصادي بجهاز الاستثمار العُماني قوله إن عرض الفرص الاستثمارية يعزز من تعاون الجهاز وتكامله مع بقية الجهات الحكومية والخاصة، موضحًا أن الفرص المعروضة في الصالة تتوزع على قطاعات التكنولوجيا، والخدمات (الكهرباء)، والسياحة، واللوجستيات، والثروة السمكية والغذاء، بالإضافة إلى التعدين والقطاع الصحي.

وأشار إلى أن الفرص المعروضة تُعدّ قائمة أولية وقابلة للزيادة، بناءً على دراسات الجدوى الحالية والمستقبلية، موضحًا أن المختصين في الصالة سيقومون بشرح الفرص الاستثمارية على المستثمر كخطوة أولى.

وتضم القائمة عددًا من المشاريع التكنولوجية، تتمحور حول البرمجة والحلول الهندسية وسلاسل الكتل، بالإضافة إلى مشاريع سياحية تتمثل في المرحلة الثالثة من مشروع (يتي وينكت)، ووجهة ترفيهية متعددة المرافق في بركاء، ومشروع لوجستي في المنطقة الاقتصادية الحرة بمطار مسقط الدولي، إلى جانب مجموعة مشاريع تتعلق بتعزيز الأمن الغذائي والثروة السمكية، منها استزراع أسماك (الكوفر، والروبيان)، وتسمين التونة بالأقفاص العائمة، وثلاثة مصانع لتعليب المنتجات البحرية، وتعبئة الأسماك وتغليفها، وإنتاج غذاء الأسماك، كما تضم القائمة مشاريع تعدينية تشمل المعادن الصناعية، والنحاس، والمغنيسيوم، والسيليكون.