ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال لشحن 61 ألف طن

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 13 سفينة وغادرته 11 سفينة أخرى، وبذلك يصل اجمالي عدد السفن الراسية في الميناء 38 سفينة.

وأوضح بيان للميناء اليوم، أن من السفن التي دخلت الميناء، ناقلة الغاز المسال (BW CASSIA) والتي ترفع علم سنغافورة، ويبلغ طولها 295 مترا، وبعرض 46 مترا، والمقرر لها تحميل شحنة تبلغ حوالي 61 ألف طن من الغاز المسال، والسفينة (LUGANO) والتي ترفع علم جزر مارشال، ويبلغ طولها 229 مترا، وعرضها 33 مترا، القادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ 57750 طن من القمح، لصالح هيئة السلع التموينية.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35891 طنا، تشتمل على 7638 طن يوريا، و254 طن أسمنت، و1850 طن مولاس، و18963 طن كلينكر، و7186 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44783 طنا، تشتمل على 7750 طن خردة، و16072 طن صويا صب، و67 طن صويا معبأ و1432 طن خشب زان و4108 رؤوس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1425 طنا.

وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة وتأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.