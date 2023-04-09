مسئول باكستاني: مؤشرات الاقتصاد الكلي تبدأ في التحسن بعد 8 أشهر من إجراءات التصحيح

قال مستشار رئيس الوزراء الباكستاني لشئون الاقتصاد والطاقة، بلال أزهر كاياني، اليوم الأحد، إنه نتيجة للجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة الحالية خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، بدأت مؤشرات الاقتصاد الكلي في التحسن بشكل تدريجي.

وقال بلال في مؤتمر صحفي، إنه عند تولي حكومة رئيس الوزراء السابق عمران خان في عام 2018، كان الاقتصاد على مسار تحقيق نمو اقتصادي مستدام بنسبة نمو تبلغ 6% ومعدل تضخم أقل من 4%.

وأضاف أن العمل كان قد بدأ على مشروعات إنتاج الطاقة في ظل مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني لإنتاج نحو 12 ألف ميجا وات من الطاقة.

وتابع أنه تم إكمال برنامج مع صندوق النقد الدولي وتم شن عملية ضد الإرهاب للتخلص من تهديد الإرهاب في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "اسوشيتيد برس" الباكستانية، عن بلال قوله إنه خلال أربعة أعوام من حكم عمران خان، تزايد التضخم بشكل مستمر وتم تغيير أربعة وزراء مالية خلال أربعة أعوام، مضيفا أنه تم دفع أكثر من 20 مليون نسمة تحت خط الفقر

وأضاف أن العجز المالي تراجع الآن من 3.4% إلى 2.8%، مشيرت إلى وجود فائض أولي بنسبة 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقابل عجز أولى بنسبة 0.6% خلال العام الأخير من حكومة عمران خان.