السيسي يفاجئ قسم شرطة مدينة نصر أول بالزيارة ويتناول الإفطار مع الضباط وأفراد القسم

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قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بزيارة مفاجئة إلى قسم شرطة مدينة نصر أول.

وتناول الرئيس السيسي، وجبة الافطار مع ضباط وأفراد قسم شرطة مدينة نصر أول.

صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.