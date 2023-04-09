الوحدة المحلية لمركز سمالوط تتابع مدى توافر السلع الغذائية داخل معرض أهلا رمضان

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية تواصل جهودها في المرور الميداني بصفة دورية ومستمرة على منافذ بيع السلع الغذائية ومعارض أهلا رمضان بالمراكز والقرى التابعة لها؛ للاطمئنان على مدى توافر السلع الغذائية والعمل على إمداد تلك المعارض بالسلع الغذائية لتوفير احتياجات المواطنين.

من جانبها، تابعت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، مدى توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، بمنفذ بيع السلع الغذائية واللحوم المقام بالإدارة الزراعية بشارع بورسعيد بحي شمال المدينة، وذلك ضمن خطة الوحدة المحلية لتوفير كل السلع والمواد الغذائية بالأسعار التي تتناسب مع المواطنين.