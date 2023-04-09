أمازون تصادر أكثر من 6 ملايين سلعة مزيفة خلال العام الماضي

كشفت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أمازون، عن نجاحها في التصدي لترويج المنتجات المزيفة عبر منصتها، وقالت إنها صادرت أكثر من 6 ملايين سلعة مزيفة خلال العام الماضي

وذكرت الشركة الأمريكية، أن عدد السلع المزيفة التي صادرتها خلال العام الحالي يزيد على ضعف الرقم المسجل في العام السابق وكان حوالي 3 ملايين سلعة.

المعروف أن أمازون لا تبيع فقط المنتجات الخاصة بها أو التي تتعامل فيها وإنما توفر منصة لمنتجين وتجار آخرين لعرض وبيع منتجاتهم ، وهو ما يحاول منتجو السلع المقلدة استغلاله لبيع منتجاتهم.

وقالت أمازون، إن الإجراءات المشددة ضد السلع المزيفة نجحت أصلا في ردع عدد كبير من البائعين من عرض هذه السلع غير القانونية على منصتها، حيث تراجع عدد الحسابات التي أنشأها "أشخاص ذوي نوايا سيئة" على منصة أمازون للتجارة الإلكترونية.

وفي عام 2020 أوقفت أمازون 6 ملايين محاولة لإنشاء حسابات لتداول منتجات مزيفة، في حين انخفض عدد المحاولات خلال 2021 إلى 5ر2 مليون محاولة فقط، ثم إلى 800 ألف محاولة فقط في 2022. وقال دارميش ميتا مدير أمازون، إن المزيد من البيانات تكشف عن تحقيق تراجع حقيقي في أنشطة بيع السلع المزيفة.

وتطبق أمازون حاليا إجراءات أشد صرامة للتحقق من هوية المستخدم الذي يرغب في إنشاء حساب تاجر. كما تراجع الشركة بشكل آلي 8 مليارات تغييرا على الصفحات التي تعرض منتجات للبيع يوميا بحثا عن محاولة لإساءة استخدام منصة أمازون.