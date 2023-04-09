الخارجية الأردنية ترفض استلام رسائل حاولت إسرائيل من خلالها تزوير حقيقة ما يجري في الأقصى

قال مصدر أردني مسئول، إن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية رفضت استلام رسائل حاولت إسرائيل إرسالها عبر أطراف ثالثة حول ما يجري في المسجد الأقصى المبارك.

وقال المصدر - لقناة المملكة الأردنية في وقت متأخر السبت، إن الأردن تصدى لحملة دبلوماسية إسرائيلية حاولت تزوير الحقائق حول ما يجري في المسجد الأقصى المبارك وتحميل ادارة الأوقاف مسؤولية التصعيد الخطير الناتج عن الاعتداءات الاسرائيلية على المقدسات.

وأضاف المصدر أن وزارة الخارجية أبلغت هذه الاطراف أنها ترفض ادعاءات إسرائيل ومحاولاتها تزييف الحقائق عبر اتهام دائرة الأوقاف بالمسؤولية عن التوتر في الحرم القدسي.

وأعلمت وزارة الخارجية الأطراف الوسيطة أن الأردن مستعد لاستقبال رسالة مباشرة من إسرائيل في حال كان مفاد هذه الرسالة أن اسرائيل أوقفت انتهاكاتها للمسجد الأقصى والوضع التاريخي والقانوني القائم واعتداءاتها على المصلين، ورفعت القيود المفروضة على حرية العبادة.

وتابع المصدر إن الوزارة أبلغت الأطراف الثالثة أن دائرة الأوقاف، صاحبة الصلاحية الحصرية في إدارة جميع شؤون الحرم، وهو مكان عبادة خالص للمسلمين، قادرة على القيام بدورها كاملا إذا توقفت الاعتداءات والانتهاكات الإسرائلية التي تؤجج العنف وتدفع باتجاه التصعيد.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة أكدت أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن التصعيد وتبعاته وأن محاولتها العبثية تحميل الأوقاف مسؤولية ما يجري لن تنجح في تغطية انتهاكاتها التي تدفع نحو انفجار الأوضاع.

ونوه المصدر بأن وزارة الخارجية كثفت اتصالاتها الاقليمية والدولية المستهدفة حشد موقف دولي يوقف الاجراءات الاسرائيلية، مؤكدا أن الأردن مستمر في العمل على تهدئة الأوضاع بالعمل على وقف الإجراءات الإسرائيلية التي تحول دون ذلك.