التضامن الاجتماعي بالمنيا تحتفل بيوم اليتيم



أعلن ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، إن المحافظة شهدت عدة فعاليات للاحتفال بيوم اليتيم، شاركت فيها أحزاب وجمعيات، وكيانات شبابية، ومديرية الشباب والرياضة.

حيث تم تنظيم فعالية "هنفطر ونفرح أهالينا"، بمشاركة مايزيد عن ٧٥٠ فردا من أهالينا بكافة المراكز والأقسام من الأطفال الأيتام والفئات الأولى بالرعاية من الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات.

كما شهد الاحتفال تكريم أم الشهيد السيدة، صباح طه حسين وفوزها بعمرة.

كما نظمت إحدى الجمعيات الأهلية، احتفالا بيوم اليتيم لعدد من 100 تلميذ من تلاميذ مدارس قطاع حي غرب مدينة المنيا " علي بن أبي طالب - الجمهورية - كفر المنصورة للتعليم الأساسي"، داخل مركز شباب دماريس.

وصرح المهندس عباس محمود، أمين مجلس محلي المحافظة سابقا، ومنظم الاحتفالية، أنه تم تجميع أبناءنا الأيتام بواسطة مشرفي التربية والتعليم الاخصائيين بالمدارس، وتم تنظيم يوم رياضي وترفيهي لهم، مع عمل مائدة إفطار رمضانية داخل مركز شباب دماريس؛ لمحاولة اشعارهم بالدفء الأسري.