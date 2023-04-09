 تركيا تجني نحو 9 مليارات دولار من صادرات قطاع الزراعة خلال الربع الأول - بوابة الشروق
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تركيا تجني نحو 9 مليارات دولار من صادرات قطاع الزراعة خلال الربع الأول

د ب أ
نشر في: الأحد 9 أبريل 2023 - 4:20 م | آخر تحديث: الأحد 9 أبريل 2023 - 4:20 م

 

حققت صادرات قطاع الزراعة في تركيا خلال الربع الأول من العام الجاري، رقما قياسيا بلغ 8 مليارات و626 مليون دولار، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأحد.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن معطيات مجلس المصدرين الأتراك، أن صادرات قطاع الزراعة ارتفعت في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4.5%.

وأوضحت المعطيات أن حصة قطاع الزراعة في عموم الصادرات التركية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بلغت 14%.

يذكر أن إجمالي صادرات تركيا في الربع الأول من العام الجاري، بلغت 61 مليارا و587 مليون دولار، بزيادة نسبتها 2.5% مع صادرات الفترة نفسها من العام المنصرم.


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