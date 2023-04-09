السيسي ينصح رجل شرطة بالمحافظة على صحته: اتمشى من المكتب للبوابة 10 مرات في اليوم

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية مفاجئة بقسم شرطة مدينة نصر، وأدار نقاشا مع الضباط والأفراد في القسم.

وحرص الرئيس السيسي، على تناول الإفطار مع عدد من قيادات وضباط وأفراد قسم الشرطة.

ونصح الرئيس السيسي، بالمحافظة على صحتهم، قائلا لأحد رجال الشرطة: «اتمشى من المكتب للبوابة 10 مرات في اليوم.. يعني 500 متر في اليوم».

وكان الرئيس قد عبر عن سعادته بإجرائه هذه الجولة، وقال عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «سعدت اليوم بزيارتي لقسم أول مدينة نصر وشعرت بفخر واعتزاز بما رأيته من انضباط والتزام من ضباط وأفراد القسم».

وأضاف: «تحية تقدير واعتزاز لرجال الشرطة المصرية الذين يبذلون أقصى الجهود لخدمة المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار الوطن».