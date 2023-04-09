محافظ الغربية: الدولة مهتمة بالشباب وتمكينهم وفرز الموهوبين منهم في كافة المجالات

أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، اهتمام الدولة بالشباب وتمكينهم ولياقتهم البدنية وفرز الموهوبين والمتميزين منهم في جميع المجالات، مشيداً بالتزام الفرق والشباب وحرصهم الكامل على أداء تحية العلم بثبات وتقدير.

جاء ذلك خلال حضور محافظ الغربية فعاليات ختام دوري اتحاد مراكز شباب مصر بمحافظة الغربية 2022 - 2023، الذي أقيم مساء اليوم /السبت/، على ملعب مركز شباب شبراقاص، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، والدكتور ماجد العزازي رئيس الاتحاد العام، والدكتور مجدي وكوك رئيس فرع الاتحاد بالغربية ويسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة ومنى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة.

وتنافست مراكز شباب المحافظة - على مدار شهر ونصف الشهر - على المراكز الأولى في ألعاب (كرة القدم، اليد، السلة، الطائرة وتنس الطاولة)، كما قدم المحافظ - خلال كلمته - الشكر لكل من الدكتور ماجد العزازي والدكتور مجدي وكوك لحرصهما على تنفيذ وتفعيل هذه البطولات التي تشجع الشباب بمختلف أعمارهم على ممارسة الرياضة والتنافس الشريف، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

واختتم المحافظ الفعاليات بتسليم الجوائز للمراكز الأولى وهي (مركز شباب الأبشيط الفائز بكأس البطولة في لعبة كرة القدم ووصيفه فريق مركز شباب كفر الحمام، مركز شباب شبرا النملة الفائز بالمركز الأول في تنس الطاولة ووصيفه مركز شباب محلة زياد).

وعلى هامش الاحتفال تفقد المحافظ معرض المنتجات والحرف اليدوية، والذي نظمه نادي الفتاة والمرأة بمديرية شباب الغربية، حيث أشاد المحافظ بجودة المنتجات، موجهاً بالاستفادة من أعضاء النادي في المعارض، التي تنظمها المحافظة.