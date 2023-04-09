وزير الرياضة : «مينفعش نهائي كأس مصر بدون تقنية الفار»

يرى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه لا يجوز غياب تقنية الفيديو عن مباراة نهائي كأس مصر.
وقال أشرف صبحي في تصريحات تليفزيونية: "الفار مسئولية من يدير ولن نعود للوراء من جديد مهما كان الوضع، والوزارة كجهة إدارية لا تمانع في تجديد التعاقد مع شركة تقنية الفيديو.
وأردف: "مينفعش" نهائي كأس مصر بدون تقنية فيديو ولا يصح إلا الصحيح".
وتابع: اتحاد الكرة مسئول مسئولية كاملة عن إدارة الكرة في مصر، أحمد مجاهد خاض بشجاعة معركة إسناد مباراتي القمة لحكام مصريين.
وأتم: بيريرا رئيس لجنة الحكام رأى أن ضيق الوقت يمنع استقدام حكام اجانب لنهائي كأس مصر.