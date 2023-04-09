 عن ترشح الزعيم لنقابة المهن التمثيلية.. أشرف زكي: عادل إمام قالي أنا مش بتاع الكلام ده - بوابة الشروق
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عن ترشح الزعيم لنقابة المهن التمثيلية.. أشرف زكي: عادل إمام قالي أنا مش بتاع الكلام ده

شيماء رزق
نشر في: الأحد 9 أبريل 2023 - 11:15 م | آخر تحديث: الأحد 9 أبريل 2023 - 11:15 م

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، عن كواليس ترشح الفنان عادل إمام لنقابة المهن السينمائية.

وأوضح، خلال استضافته ببرنامج «في آي بي»، المذاع على قناة «هي»، مساء الأحد، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من الفنان عادل إمام قائلا له: «أنا يابني مش بتاع الكلام ده، وشايف أنك أصلح واحد للمنصب ده، وأنا وفرقتي هننتخبك».

وأضاف أن الفنان عادل إمام لم يشترك في الانتخابات الأخيرة بالنقابة، متابعا: "أنا دائم التواصل معه ومع نجله المخرج رامي إمام للاطمئنان عليه".

وعن شائعة إصابته بالزهايمر، تسائل عن مصدر المعلومة، مؤكدا أن الفنان عادل إمام أجرى معه اتصالا هاتفيا منذ فترة قريبة، وكانت مكالمة هاتفية طويلة وكان بصحة جيدة.

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