رقم سلبي لـ محمد صلاح أمام أرسنال

حقق محمد صلاح، نجم ليفربول، رقمًا سلبيًا خلال التعادل مع أرسنال بهدفين لكل فريق، اليوم الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

أهدر محمد صلاح ركلة جزاء لصالح ليفربول كانت كفيلة بعودة الريدز مبكرًا للمباراة وربما اقتناص النقاط الثلاث، في المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي.

ووفقًا لـ موقع "بليشر ريبورت" لم يفشل محمد صلاح في تسديد ركلة جزاء في الدوري الإنجليزي حتى مارس، في الشهر الماضي أهدر النجم لمصري ركلتين جزاء.

التعادل رفع رصيد أرسنال للنقطة 74 في صدارة جدول البريميرليج، بينما ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 44 في المركز الثامن.

Up until March, Mo Salah had never failed to hit the target with a penalty in the Premier League.



In the last month, he’s hit TWO wide 😬 pic.twitter.com/IrrESLEqqK