 بالي تستهدف التوسع في حصتها في سوق التصدير لمنتجاتها في دول رابطة أسيان - بوابة الشروق
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بالي تستهدف التوسع في حصتها في سوق التصدير لمنتجاتها في دول رابطة أسيان

د ب أ
نشر في: الأحد 9 أبريل 2023 - 12:46 ص | آخر تحديث: الأحد 9 أبريل 2023 - 12:46 ص

تهدف الحكومة الإقليمية لجزيرة بالي الإندونيسية إلى التوسع في حصتها في سوق التصدير لمنتجات الجزيرة في منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا "أسيان"، نظرا لإمكانياتها الضخمة والوضع المواتي بعد جائحة كوفيد- 19، حسبما ذكرت وكالة "أنتارا" الإندونيسية للأنباء اليوم السبت.

وقالت ني وايان ليستاري رئيسة قطاع التجارة الدولية في مكتب الصناعة والتجارة بالإقليم اليوم: "في السنوات الخمس الماضية، وصلت نسبة الزيادة في صادرات منتجات بالي إلى دول أسيان إلى 75ر11 % في المتوسط".

وتم بذل عدة جهود لتعزيز حصة منتجات بالي في السوق، بما في ذلك الترويج للتجارة التي تستهدف الدول المحتملة والدول المرتبطة بسوق التصدير في جنوب شرق آسيا.

وتضمنت جهود حكومة بالي الإقليمية تعزيز جهود وتمكين رجال الأعمال لزيادة تنافسية المنتجات الموجهة للتصدير كي تفي باحتياجات سوق أسيان.

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