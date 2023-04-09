استقرت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة خلال تعاملات اليوم الأحد 9 أبريل 2023.

جاءت أسعار الخضروات كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.

استقر أسعار البطاطس لتتراوح بين 4 إلى 5.5 جنيه.

واستقر سعر البصل ليتراوح بين 9 إلى 15 جنيها.

واستقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 3 إلى 8 جنيهات.

واستقر سعر الجزر ليتراوح بين 2.5 إلى 6.5 جنيه.

تراجعت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 14 إلى 18 جنيها.

وثبت سعر الباذنجان ليتراوح بين 7 إلى 13 جنيهات.

واستقرت أسعار الفلفل الرومي لتتراوح بين 10 إلى 15 جنيها.

واستقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 11 إلى 14 جنيها.

واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 9 إلى 14 جنيها.

واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 6 إلى 10 جنيهات.

جاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

استقر سعر البرتقال البلدي ليتراوح بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.

واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.

وسجل سعر الليمون البلدي ما بين 6 إلى 12 جنيها.

وتراوح سعر التين البرشومي بين 7 إلى 15 جنيها.

واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.

واستقر سعر الرمان ليتراوح بين 8 إلى 18 جنيها.

واستقرت أسعار الفراولة لتتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.

واستقر سعر الكنتالوب ليتراوح من 6 إلى 12 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة، وفقا لحاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.