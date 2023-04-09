الأوقاف: 300 منحة ماجستير مجانية للأئمة والواعظات والعاملين بالوزارة

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للحصول على منحة الماجستير المجانية للعاملين بالأوقاف والجهات التابعة لها، مشيرة إلى أن عدد المنح المتاحة الماجيستير هذا العام تزيد عن 300 منحة .

واشترطت الوزارة عدة شروط للحصول على هذه المنح بالنسبة للعاملين منها ألا يكون قد أحيل المتقدم للتحقيق وتم معاقبته بأي نوع من أنواع العقوبة في الفترة من الأول من يناير 2021 حتى تاريخه، وأن يكون تقرير كفاءته ممتاز آخر عامين ، و ألا يزيد سن المتقدم عن خمسة وأربعين عامًا في تاريخ نشر هذا الإعلان ، وأن يجتاز الاختبار المقرر لذلك.

فعلى الراغبين في الحصول على ذلك التقدم على الرابط التالي في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه.



