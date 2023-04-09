ماليزيا تنشئ محمية طبيعية للحفاظ على نمورها المهددة بالانقراض

تعتزم ماليزيا إقامة محمية طبيعية جديدة في إطار جهودها للحفاظ على النمور الماليزية المهددة بالانقراض.



ونقلت صحيفة "نيوستريتس تايمز" الماليزية اليوم الأحد، عن ولي عهد ولاية بهنج الماليزية، تنجكو حسنال إبراهيم علم شاه السلطان عبدالله قوله في مؤتمر عقد بجنوب الهند، إن الولاية ستعلن هذا الشهر عن حديقة حكومية جديدة بمساحة 1340 كيلومترًا مربعًا، وذلك من أجل تعزيز جهود الحفاظ على الحياة البرية.



وقال تنجكو حسنال، إن "هذه الحديقة الحكومية الجديدة ستوفر موئلا آمنا لتعزيز التعافي الطبيعي لأعداد النمور الماليزية البرية وأنواع الحيوانات البرية المهمة الأخرى، بما في ذلك الأفيال والتابير وأبقار الغور".



وأضاف أن إقامة مركز لوضع الحيوانات في أقفاص قبل إطلاق سراحها، هو جزء من الخطة الاستراتيجية لهذه الحديقة.



وجاءت تصريحات ولي عهد بهنج في مؤتمر عقد في ولاية كارناتاكا بجنوب الهند، للاحتفال بمرور 50 عاما على مشروع النمور بالهند.