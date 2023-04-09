مسئول سابق بجوجل: تعليق تطوير الذكاء الاصطناعي لمدة 6 أشهر سيفيد الصين

قال الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل Google إيريك شميت، إن تعليق تطوير الذكاء الاصطناعي لمدة 6 أشهر سيفيد الصين، ودعا إلى تطبيق قيود تنظيمية أكثر صرامة.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن تعليقات شميت جاءت ردًا على توقيع الملياردير إيلون ماسك رفقة 1125 شخصًا من بينهم خبراء في الذكاء الاصطناعي على خطاب مفتوح يدعو لوقف تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً لمدة 6 أشهر.

وقال شميت إنه كان قلقاً بشأن التطور السريع للذكاء الاصطناعي.. مضيفًا: "أعتقد أن الأمور قد تصبح أسوأ مما يقوله الناس، كلما كبرت النماذج اللغوية، كلما نتج عنها سلوكاً ناشئاً لا نفهمه".