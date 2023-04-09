قوات حفظ السلام الروسية تسجل انتهاك وقف إطلاق النار في ناجورنو كاراباخ

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أبلغت قوات حفظ السلام الروسية عن حدوث انتهاك لوقف إطلاق النار في ناجورنو كاراباخ، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن نشرة دورية لوزارة الدفاع الروسية بشأن أنشطة قوة حفظ السلام في منطقة نزاع ناجورني كاراباخ اليوم الأحد إنه لم يصب أحد بأذى في الواقعة.

وأضافت أن هناك "أنباء عن انتهاك لوقف اطلاق النار في منطقة مارتوني. ولم ترد انباء عن وقوع اصابات".

وبحسب الوزارة، فإن عملية التأكد جارية. واضاف البيان أن "قوات حفظ السلام الروسية تواصل على مدار الساعة مراقبة وقف اطلاق النار في 30 نقطة مراقبة".