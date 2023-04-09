ألمانيا: إيداع شاب صربي بالحبس الاحتياطي للاشتباه في قتله شخصا وإصابة آخر

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الأحد، حبس شاب صربي احتياطيا للاشتباه في ضلوعه في جريمة قتل شخص وإصابة آخر في مدينة اسبرج القريبة من شتوتجارت الليلة قبل الماضية.



وقال الادعاء العام والشرطة، إن قاضيا أصدر أمر اعتقال بحق الشاب(20 عاما) للاشتباه في ضلوعه في جريمة قتل غير عمد وجريمة شروع في قتل.



وكانت قوة خاصة تابعة للشرطة ألقت القبض على الشاب الصربي في وقت مبكر من مساء أمس السبت، وتم تفتيش مسكنه، وقال متحدث باسم الادعاء إنه تم العثور على أدلة ثبوت لدى الشاب المعروف لدى الشرطة، لكن المتحدث لم يحدد ما إذا كان سلاح الجريمة من بين هذه الأدلة.



وتشتبه السلطات في أن الشاب الصربي قتل بالرصاص شابا (18 عاما) في قلب مدينة اسبرج الصغيرة الهادئة ليلة الجمعة/السبت قبل الماضية وأصاب شابا آخر في نفس عمره بإصابات خطيرة جراء إطلاق النار.



ولم تفصح السلطات حتى اليوم عن تفاصيل تتعلق بوقوع الجريمة، وأشار متحدث باسم الادعاء العام، إلى أن هذا الأمر يرجع إلى أسباب خاصة بتكتيكات التحقيق.



ولا يزال من غير المعروف بعد ما إذا كانت هناك معرفة سابقة بين الجاني المشتبه به والمجني عليهما، وما إذا كانت الواقعة سبقها نشوب صراع بين هؤلاء الشباب، كما لا يزال من غير المعروف بعد كيف تم القبض على المشتبه به.



ولا يزال فريق تحقيق جنائي يضم 40 شرطيا يحاول كشف ملابسات الواقعة بدعم من مكتب مكافحة الجريمة في ولاية بادن-فورتمبرج.



تقع مدينة اسبرج على مسافة نحو 20 كيلومترا من مدينة شتوتجارت عاصمة بادن-فورتمبرج التي شهدت بشكل متكرر في الأسابيع الماضية حوادث إطلاق نار على أشخاص. وذكرت جهات التحقيق أنها تحققت بشكل مبدئي، مما إذا كانت هناك علاقة بين الواقعة الأخيرة في اسبرج وحوادث أخرى في المنطقة. وتعد الصلة بين هذه الحوادث في حكم المستبعد.



من جانبه، قال عمدة مدينة اسبرج كريستيان ايبرجر أمس، إن الحادثة أصابت السكان بالصدمة "فهذا بعد جديد للعنف ما كان بمقدوري أن أتخيله".