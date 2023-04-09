تعليم الأقصر تحتفل بذكرى غزوة بدر والعاشر من رمضان

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احتفلت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، بذكرى غزوة بدر وذكرى انتصار العاشر من رمضان، وذلك بالمسروح الروماني المكشوف بمكتبة مصر العامة بالكرنك وسط المدينة.

حضر الاحتفالية الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، والشيخ أحمد خليدي مدير التعليم الثانوي الأزهري، والدكتور هشام محمد عبد الله، وكيل وزارة القوى العاملة بالأقصر، وصبحي يوسف، نقيب المعلمين بالأقصر.

وشارك في الحفل أسرة التربية الموسيقية بالمديرية، وعدد من المدارس المختلفة، بفقرات فنية متنوعة، كما شارك عدد من فناني أغاني الكف الصعيدي والتراثي.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، اعتزاز الشعب المصري بذكرى غزوة بدر وذكرى انتصار العاشر من رمضان لما لهما دروس في العزيمة تؤثر في نفوس أبناء مصر دائمًا السعي وراء العزة والكرامة والثقة في النفس.