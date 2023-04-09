أوكرانيا: قتلى إثر هجمات روسية جديدة على جنوب أوكرانيا

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أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الأحد، مقتل شخصين على الأقل في هجمات روسية جديدة في مدينة زابوريجيا في أوكرانيا.

وقالت السلطات في مدينة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا، اليوم الأحد، إن رجلا وفتاة تبلغ من العمر 11 عاما لقيا حتفهما عندما أصاب صاروخ منزلا خاصا.

ونشر مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، عبر تطبيق تلجرام، صورة للمنزل المحطم، ووصف المهاجمين بأنهم "حيوانات حقيرة".

وضمت روسيا منطقة زابوريجيا لكنها لا تسيطر على العاصمة الإقليمية.

وتمنى يرماك وأعضاء آخرون في القيادة الأوكرانية عيد فصح سعيدا للأوكرانيين الذين يحتفلون بقيامة المسيح مثل المسيحيين في الغرب.

وقال قائد الجيش الأوكراني، فاليري زالوجني، إن العيد يرمز أيضا إلى انتصار الحياة على الموت.

وشكر زالوجني الحلفاء الغربيين الذين يدعمون أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة، والذين يساعدون أوكرانيا على "قرب تحقيق النصر وانتصار العدالة مع مرور كل يوم".

ويحتفل المزيد والمزيد من المسيحيين في أوكرانيا الآن بأعيادهم وفقا للطقوس الغربية بدلا من التقويم اليولياني القديم للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، والتي لا تحتفل بعيد الفصح إلا بعد أسبوع آخر.

وتقليديا، كان المسيحيون الأرثوذكس في أوكرانيا يحتفلون بأعياد الكنيسة بنفس الطريقة التي يحتفلون بها في روسيا المجاورة.

ومع الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا قبل أكثر من عام، اشتد النقاش العام لتمييز أنفسهم عن روسيا أيضا من خلال تغيير تقويم الكنيسة.