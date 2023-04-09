 سقوط شخص بحوزته 15 كيلو لمخدر الهيدرو في شمال سيناء - بوابة الشروق
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سقوط شخص بحوزته 15 كيلو لمخدر الهيدرو في شمال سيناء

مصطفى عطية
نشر في: الأحد 9 أبريل 2023 - 12:50 م | آخر تحديث: الأحد 9 أبريل 2023 - 12:50 م


ألقى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن شمال سيناء، القبض على شخص بحوزته 15 كيلو لمخدر الهيدرو في شمال سيناء.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن شمال سيناء من ضبط شخص- مقيم بدائرة قسم شرطة بئر العبد- حال تواجده بدائرة القسم محل سكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 15 كيلو جراما، مبلغ مالي، هاتف محمول).

بمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة بيع المواد المخدرة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه. وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 500 ألف جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.


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