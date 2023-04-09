كوريا الجنوبية: ارتفاع الدين الوطني بأكثر من 60 تريليون وون هذا العام

من المتوقع أن يزيد الدين الوطني في كوريا الجنوبية، بواقع أكثر من 60 تريليون وون هذا العام، بزيادة سنوية تتجاوز 100 تريليون وون، في السنوات الثلاث الماضية.

وطبقا لبيان الحسابات الحكومية للعام المالي 2022، فقد وصل دين الحكومة المركزية والحكومات المحلية ألف و67 تريليون وون العام الماضي، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

وارتفع الدين الوطني، الذي بلغ 680.5 تريليون وون في عام 2018، إلى 732.2 تريليون وون في عام 2019 و970.7 تريليون وون في عام 2021،وتجاوز ألف تريليون العام الماضي.

وزاد الرقم بواقع 42.7 تريليون وون في عام 2019، لكن تسارعت وتيرة النمو، ليصل الرقم إلى 132.4 تريليون وون في عام 2020، و124.1 تريليون وون في عام 2021 و97 تريليون وون في عام 2022، بزيادة بواقع حوالي 100 تريليون وون في الأعوام الثلاث الماضية.