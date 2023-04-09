دراسة: الفجوة بين الموردين ومصنعي السيارات بألمانيا زادت خلال العام الماضي

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كشفت دراسة حديثة عن تزايد الفجوة بين الموردين ومصنعي السيارات في ألمانيا خلال العام الماضي.

وجاء في دراسة حديثة أجرتها شركة "إرنست & يونج" المعنية بالاستشارات الاقتصادية (وتم نشر نتائجها اليوم الأحد)، أن قطاع صناعة السيارات بألمانيا استطاع زيادة المبيعات بنسبة 23% وحقق بذلك قيمة قياسية بإجمالي 2ر506 مليار يورو.

ولكن بحسب الدراسة، حقق المصنعون زيادة أقوى بشكل واضح من الموردين، الذين زادت مبيعاتهم بنسبة 6%.

وبحسب شركة "إرنست&يونج"، تراجع عدد العاملين بقطاع صناعة السيارات للمرة الرابعة على التوالي في عام 2022، حيث انخفض بنسبة 5ر1% من 786 ألف شخص إلى 774 ألف شخص.

وقال، كوستانتين جال، رئيس قسم التنقل لمنطقة غرب أوروبا لدى شركة "إرنست& يونج" وفقا لبيان الشركة: "بينما تحقق شركات تصنيع السيارات أرباحًا ممتازة في الوقت الحالي، على الرغم من الأزمة، فإن كثيرا من الموردين يواجهون وضعا صعبا".