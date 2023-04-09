دراسة: الفجوة بين الموردين ومصنعي السيارات بألمانيا زادت خلال العام الماضي

كشفت دراسة حديثة عن تزايد الفجوة بين الموردين ومصنعي السيارات في ألمانيا خلال العام الماضي.
وجاء في دراسة حديثة أجرتها شركة "إرنست & يونج" المعنية بالاستشارات الاقتصادية (وتم نشر نتائجها اليوم الأحد)، أن قطاع صناعة السيارات بألمانيا استطاع زيادة المبيعات بنسبة 23% وحقق بذلك قيمة قياسية بإجمالي 2ر506 مليار يورو.
ولكن بحسب الدراسة، حقق المصنعون زيادة أقوى بشكل واضح من الموردين، الذين زادت مبيعاتهم بنسبة 6%.
وبحسب شركة "إرنست&يونج"، تراجع عدد العاملين بقطاع صناعة السيارات للمرة الرابعة على التوالي في عام 2022، حيث انخفض بنسبة 5ر1% من 786 ألف شخص إلى 774 ألف شخص.
وقال، كوستانتين جال، رئيس قسم التنقل لمنطقة غرب أوروبا لدى شركة "إرنست& يونج" وفقا لبيان الشركة: "بينما تحقق شركات تصنيع السيارات أرباحًا ممتازة في الوقت الحالي، على الرغم من الأزمة، فإن كثيرا من الموردين يواجهون وضعا صعبا".