كلوب أمريكا يعطل انطلاقة مونتيري في صدارة الدوري المكسيكي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عطل كلوب أمريكا انطلاقة مونتيري في صدارة الدوري المكسيكي لكرة القدم وفاز عليه 2 /1 فجر الأحد بالمرحلة الرابعة عشرة.

وفي باقي المباريات فاز مازاتلان على مضيفه تيجريس اونال 2 /1 وتشيفاس على نيكاكسا 1 /صفر وتعادل ليون سلبيا مع كروز أزول.

ورفع كلوب أمريكا رصيده إلى 27 نقطة ليتقدم للمركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف تولوكا الوصيف، وتوقف رصيد مونتيري عند 34 نقطة في الصدارة.

وعلى ملعب أزتيكا، تقدم مونتيري بهدف عن طريق اكسيميليانو ميزا في الدقيقة 19 لكن كلوب أمريكا رد بهدفين حملا توقيع دييجو فالديز في الدقيقة 36 وفيديريكو فيناس في الدقيقة 79.

وأنهى مونتيري المباراة بعشرة لاعبين لطرد إستيبان أندرادا في الثواني الأخيرة.