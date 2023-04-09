تراجعت أسعار الدواجن البيضاء بنحو جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأحد، بالمزارع المحلية، ليسجل سعر الكيلو 69 جنيها، مقارنة بـ70 جنيها خلال تعاملات أمس، وفقا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب السيد، فإن السعر العادل للدواجن في محلات التجزئة، يتراوح بين 75 و78 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر البانيه بين 160 و175 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر كيلو الأوراك بين 76 و79 جنيها.

وأشار السيد إلى أن الأسعار تتفاوت فيما بينها باختلاف كل منطقة عن الأخرى وبحسب آليات العرض والطلب، وتكلفة النقل والشحن على كل تاجر، مضيفا أن سعر كيلو الدواجن قد يتجاوز الـ80 جنيها في بعض المناطق.

وذكر السيد أن استمرار قلة المعروض من الأعلاف ستقضي على ما تبقى من المنتجين خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن طرح الذرة في البورصة السلعية قد يساهم في استقرار السوق ولكن يجب أن يكون هناك طرح لكميات مناسبة وبصورة مستمرة.

وبدأت البورصة المصرية للسلع أمس، استقبال طلبات مصانع أعلاف الدواجن لتسجيل عضويتها فى البورصة، ويستمر استقبال الطلبات حتى يوم 11 أبريل الجاري، استعداد لطرح الذرة في البورصة السلعية لمصانع الأعلاف.

وذكر السيد أن سعر العلف (منتج نهائي) مستقر عند أعلى مستوى له على الأطلاق متجاوزا الـ 27 ألف جنيه للطن خلال تعاملات اليوم الأحد، واستقرت أسعار الذرة عند 20 ألف جنيه، وسجلت أسعار الصويا 27 ألف جنيه للطن.

وأضاف السيد أسعار البيض الأبيض واصلت الارتفاع خلال تعاملات اليوم، بنحو جنيهين ليسجل 102 جنيه للطبق، مقابل 100 جنيه من باب المزرعة خلال تعاملات أمس، وسجل سعر البيض الأحمر 102 جنيه أيضا عند باب المزرعة، لافتا إلى سعر البيض في محلات التجزئة يصل إلى إلى 112 جنيها للطبق.