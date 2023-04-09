محافظ القليوبية يتابع أعمال رفع القمامة بالمحطة الوسيطة في شبرا الخيمة

تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، المحطة الوسيطة لجمع القمامة بمنطقة القطاوي بحي شرق شبرا الخيمة؛ لمتابعة رفع تراكمات القمامة المتولدة من حي غرب وشرق شبرا الخيمة، ونقلها إلى مدفن العبور؛ للتخلص منها بطريقة آمنة وفقاً للاشتراطات البيئية والصحية المتبعة، مشددا على سرعة نقل القمامة والمخلفات بسرعة وبطريقة آمنة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.



وخلال الجولة، تفقد حالة المعدات الموجودة بالمحطه ومدى كفاءتها، والتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة ومستوى النظافة، وتقع المحطة على مساحة 2 فدان بتكلفة 25,5 مليون جنيه تقريبا، وتستوعب 2500 متر مكعب يوميا من القمامة؛ لترشيد الإنفاق وتوظيف المعدات وتعظيم الاستفادة منها وتنفيذ برنامج صيانة للمعدات والمركبات.



ووجه المحافظ، بدراسة لتطوير أداء العمل بمحطة القطاوي، والعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة لتصل إلى 5 الآف متر؛ للمساهمة في حل مشكلة القمامة بمدينة شبرا الخيمة.



كما وجه أيضا بالاهتمام بالمعدات الموجودة بالمحطة والعمل على صيانتها بشكل دوري ورفع القمامة أولا بأول حتى لا تتراكم وتحتاج إلى جهد أكبر ودعم من المدن المجاورة.