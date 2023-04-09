

أطلقت مجموعة من الطالبات في الفرقة الرابعة كلية الإعلام جامعة القاهرة القسم الإنجليزية من قسم العلاقات العامة والإعلان، حملة توعوية عن تعزيز الهوية الثقافية المصرية باسم "منين يا بلدينا" وشعارها #أصلي_مصري، تحت إشراف الدكتورة هدى صلاح، والمعيدة منة

ماهر ورئيسة الشعبة الانجليزية، الدكتورة نرمين الأزرق.

تهدف الحملة إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الهويات الثقافية المختلفة في كل محافظة في مصر وتشجيع المواطنين على عدم التأثر بالعالم الجديد والحفاظ على تراثهم الثقافي،

وإبراز جمال واختلاف كل ثقافة من ناحية اللهجة والعادات والتقاليد والأكل والحرف والموسيقى.

ضم مشروع التخرج نادين أحمد، يمنى طارق، هنا وليد، فرح أيمن، زينة فخر، ايسل مجد، هدير أسامة، كارول نبيل، بوليانا فريد، نغم هاني، مريم عمرو، لمياء أسامة، يارا وليد، لين هشام، هايدي السيد، تحت إشراف الدكتورة هدى صلاح، والمعيدة منة ماهر.