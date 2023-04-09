مساعد الرئيس الروسي يزور طهران لمناقشة تطوير مشروع ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب

ناقش مساعد الرئيس الروسي إيجور ليفيتين وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، اليوم الأحد، قضايا التعاون الثنائي بين موسكو وطهران، بما في ذلك تطوير ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب.

وبحسب وكالة "تاس" الروسية، تبادل الجانبان، خلال زيارة مساعد الرئيس الروسي إلى طهران، وجهات النظر حول تنفيذ اتفاقيات التعاون الاقتصادي الثنائي، كما أوليا اهتمامًا خاصًا بضرورة تنشيط العمل في المشاريع المرتبطة بتطوير الممر بين الشمال والجنوب.

ومن جانبه، شدد شمخاني على أن بناء ممر النقل وتوسيع التعاون في مجال النقل بين إيران وروسيا "يشكل عنصرا رئيسيا في المشاريع المشتركة بين البلدين، مؤكدا ضرورة "إزالة أي عقبات في طريق تنفيذ القرارات القيادية من البلدين المرتبطة بهذا المشروع الاستراتيجي الذي يلعب دورا رئيسيا في تغيير نظام عبور البضائع في المنطقة بأسرع ما يمكن".

وكان ليفيتين قد زار طهران في يناير الماضي أيضا لإجراء اتفاق بشأن استخدام الاستثمارات الروسية لبناء قسم السكك الحديدية في الممر الذي يربط بين مدينتي رشت الإيرانية وأستارا التي تنقسم على الحدود بين إيران وأذربيجان.

يذكر أن مشروع ممر النقل بين الشمال والجنوب يهدف إلى إنشاء خط سكة حديد بطول 170 كيلومترًا يربط بين رشت وأستارا لربط الأجزاء البرية من ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب، ما سيعزز الكفاءة الاقتصادية للطريق العابر لبحر قزوين، ومن المقرر أن يتم بناء خط رشت - أستارا (إيران) من قبل موسكو وطهران، وخط أستارا (إيران) - أستارا (أذربيجان) ستبنيه موسكو وطهران وباكو.