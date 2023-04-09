الرئيس الأيرلندي ورئيس الوزراء يحييان الذكرى السنوية لانتفاضة عيد الفصح عام 1916

قاد الرئيس الايرلندي مايكل هيجنز ورئيس الوزراء ليو فارادكار، مراسم إحياء الذكرى السنوية لانتفاضة عيد الفصح عام 1916 في دبلن.



وجرت المراسم خارج مكتب البريد الحكومي في شارع أوكونيل ظهر اليوم الأحد، وحضره نائب رئيس الوزراء مايكل مارتن، وماري لو ماكدونالد رئيسة حزب شين فين، ونائب رئيس الحزب مايكل أونيل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).



وكانت انتفاضة عيد الفصح تمردا مسلحا في أيرلندا خلال أسبوع عيد الفصح في أبريل 1916 بهدف الإطاحة بالحكم البريطاني وإقامة جمهورية أيرلندية مستقلة.



ورد البريطانيون بصرامة من خلال إعدام زعماء التمرد وسجن آلاف آخرين، وهو ما ساهم في حشد الرأي العام لصالح المتمردين.



ووضع الرئيس هيجنز إكليلا من الزهور لإحياء ذكرى الذين لقوا حتفهم في التمرد الأيرلندي كما تم الوقوف دقيقة صمت حدادا.