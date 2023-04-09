زيادة أسعار سجائر بال مال وفيسيروي 2 جنيه

أعلنت الشركة الشرقية- إيسترن كومباني، زيادة أسعار سجائر نوعي بال مال، وفيسيروي، بقيمة جنيهين للعلبة، وفقا لبيان الشركة على موقع البورصة المصرية.

وحددت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أسعار سجائر بال مال (20 سيجارة) بقيمة 35 جنيها للعلبة الواحدة بدلا من 33 جنيها، وفيسيروي (20 سيجارة) بقيمة 35 جنيها بدلا من 33 جنيها.

وبحسب البيان، فقد اعتماد مجلس إدارة الشركة لائحة الأسعار الجديدة الخاصة بسعر البيع للمستهلك على منتجات بال مال، وفيسيروي، على أن يتم التطبيق اعتبارًا من أمس السبت، وفقًا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته، وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.