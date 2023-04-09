وزيرة الهجرة باحتفالية كنيسة الأرمن الكاثوليك: العلاقات بين الشعبين المصري والأرمني تاريخية

شاركت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، في احتفالية كنيسة الأرمن الكاثوليك بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث أعربت عن تمنياتها القلبية بالخير والأمن لمصر والمصريين جميعًا بالداخل والخارج.

وأكدت وزيرة الهجرة - بهذه المناسبة - عمق العلاقات بين الشعبين المصري والأرمني عبر التاريخ، مذكرة بأن مصر احتضنت الأرمن وشاركوا بمحبة في النهضة الفنية والثقافية المصرية على مدى عقود من الزمن.

وأشارت الوزيرة إلى أبرز نتائج زيارتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولقاء رجال الأعمال الأرمن، والذين أعربوا عن محبة كبيرة لمصر، حيث طرحوا عددا من المشروعات للاستثمار في مصر، وتحدثوا عن ذكرياتهم في مصر منذ عشرات السنين، والتي فتحت أبوابها للجميع، دون تمييز.

وتابعت السفيرة سها جندي أن الأعياد هذا العام تأتي بمذاق خاص؛ كونها تأتي بالتوازي؛ ليحتفل جميع المسلمين والمسيحيين بأعيادهم بمحبة وتسامح، مشيرة إلى أن مصر احتضنت العائلة المقدسة، وهي الدولة الوحيدة في العالم كله التي تضم مسار العائلة المقدسة، كما ذكرتها الكتب السماوية مقرونة بالأمن والأمان.

ووجهت وزيرة الهجرة تهنئتها لجميع المصريين بالخارج بمناسبة مختلف الأعياد والمناسبات المبهجة، متمنية لهم الصحة والسعادة، مؤكدة أنهم في قلب الوطن واهتماماته، كما يجعلون مصر في قلوبهم.

جاء مشاركة الوزيرة في الاحتفال تلبية لدعوة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، بحضور ممثل عن رئيس الجمهورية، وممثل عن وزراء: الداخلية والأوقاف، وفضيلة الدكتور محمد أبو زيد الأمير، منسق بيت العائلة المصرية ممثلا عن الأزهر الشريف، وبحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وقنصل أرمينيا، وعدد من رجال الدولة، ونخبة متميزة من الإعلاميين ورجال الأعمال؛ في مشهد يعكس المحبة والأخوة الوطنية التي تمتاز بها مصر منذ فجر التاريخ.